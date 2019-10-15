В Донбассе от пуль боевиков-снайперов погибли двое военных

Сегодня, 15 октября, в районе проведения операции объединенных сил в результате действий боевиков-снайперов погибли двое военнослужащих ВСУ, один получил ранение. Об этом сообщает в Facebook штаб ООС.
Отмечается, что вооруженные формирования России и ее наемники 10 раз нарушили режим прекращения огня.
Враг обстреливал позиции подразделений объединенных сил из запрещенных минскими соглашениями минометов калибра 82 мм, а также из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
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