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В Донбассе от пуль боевиков-снайперов погибли двое военных

В Донбассе от пуль боевиков-снайперов погибли двое военных - Фото
Фото: пресс-центр штаба ООС/Facebook
15.10.2019, 20:02

Террористы провели десять обстрелов

Сегодня, 15 октября, в районе проведения операции объединенных сил в результате действий боевиков-снайперов погибли двое военнослужащих ВСУ, один получил ранение. Об этом сообщает в Facebook штаб ООС.

Отмечается, что вооруженные формирования России и ее наемники 10 раз нарушили режим прекращения огня.

Враг обстреливал позиции подразделений объединенных сил из запрещенных минскими соглашениями минометов калибра 82 мм, а также из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

  • 3а 14 октября российские "гибриды" устроили 21 обстрел, в том числе из минометов 120 мм (Водяное, Лебединское) и 82 мм (Новолуганское), вооружения БМП (Водяное, Крымское), гранатометов разных систем (в 12 точках) и стрелкового оружия. Ранен военный.

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