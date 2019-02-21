Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Взять кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив
21.02.2019, 17:22

В Донбассе от пули снайпера погиб боец из Тернопольской области

В Донбассе от пули снайпера погиб боец из Тернопольской области - Фото
Фото: facebook.com/chortkiv.city.council

У военного остались жена и двое детей - девочки 2002 и 2004 годов рождения

Реклама
Реклама

Вчера, 20 февраля, в зоне проведения операции объединенных сил от пули снайпера погиб житель села Васильков Чертковского района Тернопольской области. Об этом сообщает пресс-служба Чертковского горсовета.

Зовут погибшего Василий Богоносюк. Он был старшим солдатом ВСУ, служил в 24-й отдельной механизированной бригаде.

Реклама

У бойца остались жена и двое детей - девочки 2002 и 2004 годов рождения.

Согласно сводке штаба ООС, за прошедшие сутки боевики 13 раз обстреливали позиции объединенных сил. Один из украинских военнослужащих получил смертельное ранение.

Отправить:
Распечатать:
Теги: война, Донбасс, снайпер, Чертков
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама
Новости бизнеса
Все новости
Реклама
Реклама
Популярное
Реклама
Реклама
Реклама
Последние новости
Все новости
Загрузка...
Инфографика
Расстрелы на Майдане. Прошло 5 лет - кто наказан?
Расстрелы на Майдане. Прошло 5 лет - кто наказан?
 