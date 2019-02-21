В Донбассе от пули снайпера погиб боец из Тернопольской области

Фото: facebook.com/chortkiv.city.council

Вчера, 20 февраля, в зоне проведения операции объединенных сил от пули снайпера погиб житель села Васильков Чертковского района Тернопольской области. Об этом сообщает пресс-служба Чертковского горсовета.

Зовут погибшего Василий Богоносюк. Он был старшим солдатом ВСУ, служил в 24-й отдельной механизированной бригаде.

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У бойца остались жена и двое детей - девочки 2002 и 2004 годов рождения.

Согласно сводке штаба ООС, за прошедшие сутки боевики 13 раз обстреливали позиции объединенных сил. Один из украинских военнослужащих получил смертельное ранение.