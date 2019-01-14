В Донбассе погиб наш военный

Фото: iStock/Global Images Ukraine

Сегодня, 14 января, в районе проведения операции объединенных сил в Донбассе погиб украинский военный, двое бойцов получили ранения. Об этом сообщает в Facebook штаб ООС.

Отмечается, что по состоянию на 18:00 российско-оккупационные войска провели пять обстрелов позиций объединенных сил.

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В полосе действий оперативно-тактического группировки "Восток" враг вел огонь из крупнокалиберных пулеметов, стрелкового оружия по позициям украинских военных в районе Новомихайловки, из гранатометов - вблизи Павлополя, из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия - у Старогнатовки, из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия - в районе Чермалыка.

В полосе действий оперативно-тактического группировки "Север" в районе Гладосово противник использовал гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

13 января боевики 14 раз нарушили режим прекращения огня, один военнослужащий объединенных сил получили ранения, четыре террориста уничтожены, трое получили ранения.