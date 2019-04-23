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23.04.2019, 18:57

В Донбассе погиб украинский военный

В Донбассе погиб украинский военный - Фото
Фото: depositphotos.com

Дважды боевики применили запрещенные минскими соглашениями 120- и 82-миллиметровые минометы

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В результате обстрелов со стороны боевиков в Донбассе погиб украинский военнослужащий, еще один получил ранения. Об этом говорится в сводке штаба операции объединенных сил.

С начала суток террористы семь раз нарушили режим прекращения огня. Дважды они применили запрещенные минскими соглашениями 120- и 82-миллиметровые минометы.

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Обстрелы со стороны боевиков наблюдались в районе Марьинки, Гнутово, Верхнеторецкого, Гранитного, Песков и Южного.

"На вражеские провокации подразделения объединенных сил дали адекватный ответ. Потери противника уточняются", - сказано в сообщении.

Ранее в команде победившего на выборах президента Украины Владимира Зеленского заявили, что сейчас "нет возможности" закончить войну в Донбассе. 

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Теги: боевики, война, Донбасс
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