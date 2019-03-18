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18.03.2019, 07:28

В Донбассе погиб военный. Боевики РФ пожалели - потери не равные

В Донбассе погиб военный. Боевики РФ пожалели - потери не равные - Фото
Раненый военный (иллюстративное фото - Генштаб ВСУ)

Украинские войска за минувшие сутки уничтожили трех и ранили четырех оккупантов

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17 марта российско-оккупационные войска 10 раз стреляли в сторону украинских позиций в Донбассе, семь раз из запрещенного Минском вооружения. Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.

"Вследствие обстрелов один наш защитник погиб, двое получили ранения", - сообщило командование.

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Гибридные войска РФ стреляли из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов, противотанковых ракетных комплексов, минометов калибра 120 и 82 мм, автоматических станковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов в районе населенных пунктов Водяное, Марьинка, Крымское, Золотое-4, Луганское.

"На все обстрелы противника объединенные силы дали адекватный ответ, уничтожив при этом трех и ранив четырех оккупантов", - отметили в штабе.

С начала текущих суток, 18 марта, нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.

Ранее сегодня сообщалось, что во временно оккупированном Донбассе беспилотник ОБСЕ зафиксировал 19 танков (Т-72) на полигоне неподалеку от Мануйловки, что в 65 километрах к востоку от Донецка.

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Теги: война, Донбасс, погибший
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