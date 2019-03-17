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17.03.2019, 23:23

ОБСЕ сообщила, где боевики спрятали танки и Рапиры в Донбассе

ОБСЕ сообщила, где боевики спрятали танки и Рапиры в Донбассе - Фото
Фото: flickr СММ ОБСЕ

В ОБСЕ отметили, что танки террористов зафиксированы в 65 километрах от захваченного гибридной армией РФ Донецка

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Во временно оккупированном Донбассе беспилотник ОБСЕ зафиксировал 19 танков (Т-72) на полигоне неподалеку от Мануйловки, что в  65 километрах к востоку от Донецка. Об этом сообщает пресс-служба миссии.

По данным ОБСЕ, беспилотник миссии среднего радиуса действия зафиксировал одну противотанковую пушку (MT-12 Рапира, 100 мм), предположительно еще одну противотанковую пушку (МТ-12) и два миномета (вероятно калибра 120 мм) в поле рядом с Широкой Балкой (34 км к северо-востоку от Донецка).

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В ОБСЕ добавили, что зафиксирован также один миномет (2Б11 Сани, 120 мм) возле Сентяновки (бывший Фрунзе; 44 км к западу от Луганска, - ред.), а неподалеку от него - не менее 40 ящиков для боеприпасов.

1 ноября 2018 года около временно оккупированного Луганска наблюдатели ОБСЕ с беспилотника заметили более 100 танков.

 

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Теги: боевики, Донбасс, обсе, танки, рапира
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