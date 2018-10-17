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17.10.2018, 07:37

В Донбассе погибли двое военных, были активны снайперы оккупантов

В Донбассе погибли двое военных, были активны снайперы оккупантов - Фото
Фото: Getty Images

По данным разведки, за минувшие сутки уничтожены трое российских боевиков, еще двое их подельников ранены

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Вчера, 16 октября, в ходе боевых действий на востоке Украины погибли двое военнослужащих операции объединенных сил. Еще один боец получил ранения, сообщил штаб.

Российские оккупанты 19 раз открывали огонь по позициям украинских войск, трижды применив запрещенное минскими договоренностями вооружение.

Боевики вели прицельный огонь из минометов калибра 120 и 82 мм, гранатометов, пулеметов и стрелкового оружия.

Активизировалась также работа российско-террористических снайперов.

Обстрелы позиций ООС зафиксированы в районе населенных пунктов Станица Луганская, Новозвановка, Пески, Чермалык, Павлополь, Гнутово, Лебединское, Широкино, Водяное (82 мм минометы), Луганское (оба калибра минометов и орудия БМП), Марьинка и Березовое (снайперы).

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С начала 17 октября террористы дважды обстрелял позиции ООС на мариупольском направлении около Гнутово и Лебединского. Сегодня потерь нет.

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Теги: война в донбассе, потери, сводка оос, 16 октября 2018 года
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