В Донбассе погибли двое украинских военных

Иллюстративное фото: 93-я ОМБр

С начала текущих суток боевики в Донбассе 10 раз обстреляли позиции украинских войск из запрещенного минскими соглашениями оружия. Двое военнослужащих погибли и еще двое получили ранения, сообщается в сводке штаба операции объединенных сил.

Из минометов калибров 120 и 82 мм боевики обстреляли украинские позиции в районе населенного пункта Верхнеторецкое. Из подствольных гранатометов - вблизи Авдеевки. Из автоматических станковых гранатометов - в районе населенного пункта Гнутово. Из станковых противотанковых гранатометов - возле села Широкино.

Реклама

В районе населенного пункта Новозвановка оккупанты обстреляли позиции ВСУ из артиллерийских систем калибра 152 мм, минометов калибров 120 и 82 мм и стрелкового оружия. Из минометов калибра 120 мм они открывали огонь вблизи села Екатериновка. Из минометов калибра 120 мм, автоматических станковых гранатометов боевики стреляли в районе города Попасная.

"Вследствие обстрелов двое военнослужащих объединенных сил погибли и двое получили ранения", - сказано в сообщении.

Сообщается, что украинские военные дали адекватный ответ боевикам из штатного вооружения.

Вчера в Верхнеторецком, который находится на подконтрольной Украине территории, осколочные ранения получил местный житель.