Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Взять кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив
02.04.2019, 18:51

В Донбассе погибли двое украинских военных

В Донбассе погибли двое украинских военных - Фото
Иллюстративное фото: 93-я ОМБр

Сообщается, что военные дали адекватный ответ боевикам из штатного вооружения.

Реклама
Реклама

С начала текущих суток боевики в Донбассе 10 раз обстреляли позиции украинских войск из запрещенного минскими соглашениями оружия. Двое военнослужащих погибли и еще двое получили ранения, сообщается в сводке штаба операции объединенных сил.

Из минометов калибров 120 и 82 мм боевики обстреляли украинские позиции в районе населенного пункта Верхнеторецкое. Из подствольных гранатометов - вблизи Авдеевки. Из автоматических станковых гранатометов - в районе населенного пункта Гнутово. Из станковых противотанковых гранатометов - возле села Широкино.

Реклама

В районе населенного пункта Новозвановка оккупанты обстреляли позиции ВСУ из артиллерийских систем калибра 152 мм, минометов калибров 120 и 82 мм и стрелкового оружия. Из минометов калибра 120 мм они открывали огонь вблизи села Екатериновка. Из минометов калибра 120 мм, автоматических станковых гранатометов боевики стреляли в районе города Попасная.

"Вследствие обстрелов двое военнослужащих объединенных сил погибли и двое получили ранения", - сказано в сообщении.

Сообщается, что украинские военные дали адекватный ответ боевикам из штатного вооружения.

Вчера в Верхнеторецком, который находится на подконтрольной Украине территории, осколочные ранения получил местный житель

Отправить:
Распечатать:
Теги: обстрел, Донбасс, боевик
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама
Новости бизнеса
Все новости
Реклама
Реклама
Популярное
Реклама
Реклама
Реклама
Последние новости
Все новости
Загрузка...
Инфографика
Расстрелы на Майдане. Прошло 5 лет - кто наказан?
Расстрелы на Майдане. Прошло 5 лет - кто наказан?
 