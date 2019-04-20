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20.04.2019, 09:07

В Донбассе при обстреле жилых домов ранена женщина - ОБСЕ

В Донбассе при обстреле жилых домов ранена женщина - ОБСЕ - Фото
Фото: flickr СММ ОБСЕ

По данным ОБСЕ, женщина была ранена, когда "с мужем бежала к подвалу, чтобы укрыться"

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Женщина получила ранения в результате обстрела в Зайцево Донецкой области. Об этом сообщает пресс-служба ОБСЕ.

"16 апреля в неподконтрольной правительству части Зайцево (50 км к северо-востоку от Донецка) женщина 37–39 лет сообщила, что 8 апреля она получила ранения в результате взрыва во дворе ее дома, когда вместе с мужем бежала к подвалу, чтобы укрыться", - отметили в пресс-службе.

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Она добавила, что прежде, чем она добралась до укрытия, вблизи нее произошел взрыв, и взрывной волной ее отбросило к внешней стене дома, взрыв выбил окна, и осколки стекла оставили порезы на ее ногах. "Ее муж и четверо соседей сообщили, что обстрел в районе произошел утром 8 апреля", - уточнили в пресс-службе.

По словам женщины, ее дом расположен между позициями боевиков и Вооруженных сил Украины.

Первый вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко заявила, что страна-агрессор Россия во время скай-конференции отказалась поддержать инициативу Украины об объявлении "пасхального" перемирия 19 апреля в 12:00.

 

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Теги: Донбасс, обсе, ранения, зайцево
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