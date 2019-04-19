Россия сорвала пасхальное перемирие в Донбассе - Геращенко

Ирина Геращенко (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Страна-агрессор Россия во время скай-конференции отказалась поддержать инициативу Украины об объявлении пасхального перемирия. Об этом первый вице-спикер Верховной Рады, представитель Украины в гуманитарной подгруппе ТКГ Ирина Геращенко сообщила у себя в Facebook.

По ее словам, шесть часов вчера продолжалась скайп-конференция ТКГ группы и группы по безопасности, на которой обсуждали инициативу пасхального перемирия. "Переговоры завершились. Безрезультатно. РФ отказалась поддержать инициативу Украины объявить перемирие на праздник, отказалась взять ответственность за соблюдение тишины в Донбассе", - подчеркнула Геращенко.

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Она напомнила, что во время визита президента Порошенко к канцлеру Германии Ангелы Меркель и президенту Франции Эмманюэлю Макрону - лидеры нормандского формата поддержали инициативу объявления режима тишины и пасхального перемирия, о чем была достигнута договореннсть на последней встрече в Минске.

"На скайп- конференции так и не появился представитель РФ в ТКГ Борис Грызлов, российскую сторону представлял дипломат Кульмугамедов. РФ категорически отказалась взять на себя гарантии соблюдения режима тишины, в очередной раз повторив кремлевские тезисы о "гражданской войне, внутреннем конфликте" и необходимости "прямого диалога" с ОРДЛО. РФ не меняет своей тактики и избирательные гонки в Украине и их возможные последствия не делают ее покладистой", - уточнила Геращенко.

Пасхальное перемирие должно было вступить в силу 19 апреля в 12:00. "Представитель Украины в ТКГ Евгений Марчук обвинил в срыве договоренностей России и ее президента Владимира Путина, который не заинтересован в деэскалации и окончании войны в Донбассе. И нет ни одного сигнала, чтобы РФ готова была изменить позицию", - сказала Геращенко.

10 апреля Геращенко заявила, что представители России в гуманитарной и экономической подгруппах трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе сорвали начавшиеся в Минске заседание.