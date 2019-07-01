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01.07.2019, 10:07

В Донбассе при обстреле ранена женщина

В Донбассе при обстреле ранена женщина - Фото
Фото: flickr СММ ОБСЕ

Пенсионерку госпитализировали

Женщина получила ранения вследствие обстрела во временно оккупированной Александровке, что в 20 километрах от Донецка. Об этом сообщили в пресс-службе миссии ОБСЕ.

В больнице, расположенной в Петровском районе Донецка команда миссии видела женщину с окровавленными бинтовыми повязками на ногах, голове, руках, а также в области грудной клетки и брюшной полости. Медработники сообщили СММ, что к ним поступила женщина с осколочными ранениями.

По словам пострадавшей, когда произошел обстрел, она находилась у себя дома на улице Гоголя, 10, в Александровке. Она также добавила, что ей еще предстоит операция по удалению двух осколков.

20 апреля женщина получила ранения в результате обстрела в Зайцево Донецкой области.

 

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Теги: война, Донбасс, обсе, ранения
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