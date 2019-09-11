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В Донбассе ранения получили шесть военных

В Донбассе ранения получили шесть военных - Фото
Фото: пресс-служба 36 ОБрМП
11.09.2019, 08:38

Террористы 19 раз нарушили режим прекращения огня

За минувшие сутки в Донбассе четверо военнослужащих получили ранения, а еще двое - боевые травмы. Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС в Facebook.

Террористы 19 раз нарушили режим прекращения огня, обстреливая позиции подразделений объединенных сил из запрещенных минскими соглашениями калибров вооружения.

С начала текущих суток нарушений режима прекращения огня боевиками не зафиксировано.

Пророссийские наемники обстреляли из гранатометов и стрелкового оружия Богдановку, Новотроицкое, Авдеевку, Водяное, Красногоровку, Гнутово, Пищевик, Новотроицкое.

Зафиксированы также обстрелы Катериновки из автоматического гранатомета; из гранатометов различных систем и стрелкового оружия Крымского, Новозвановки, Новотошковского - из миномета калибра 82 мм, БМП, Майорска - из миномета калибра 82 мм и стрелкового оружия, Крымского - из БМП, противотанкового гранатомета и стрелкового оружия, Попасной - из ручных противотанковых гранатометов.

  • С 21 июля 2019 года, когда было объявлено о "полном прекращении огня", в Донбассе погибли уже девять военнослужащих.
  • LIGA.net шестой год подряд ведет непрерывную хронику событий гибридной войны России против Украины на востоке нашей страны.

 

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