В Донбассе ранения получили шесть военных

Фото: пресс-служба 36 ОБрМП

За минувшие сутки в Донбассе четверо военнослужащих получили ранения, а еще двое - боевые травмы. Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС в Facebook.

Террористы 19 раз нарушили режим прекращения огня, обстреливая позиции подразделений объединенных сил из запрещенных минскими соглашениями калибров вооружения.

С начала текущих суток нарушений режима прекращения огня боевиками не зафиксировано.

Пророссийские наемники обстреляли из гранатометов и стрелкового оружия Богдановку, Новотроицкое, Авдеевку, Водяное, Красногоровку, Гнутово, Пищевик, Новотроицкое.

Зафиксированы также обстрелы Катериновки из автоматического гранатомета; из гранатометов различных систем и стрелкового оружия Крымского, Новозвановки, Новотошковского - из миномета калибра 82 мм, БМП, Майорска - из миномета калибра 82 мм и стрелкового оружия, Крымского - из БМП, противотанкового гранатомета и стрелкового оружия, Попасной - из ручных противотанковых гранатометов.