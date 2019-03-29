В Донбассе террористы готовят провокации в день выборов - ГУР

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Командование российских оккупационных войск активизировало подготовку соединений и частей боевиков к провокациям накануне и во время проведения выборов президента Украины, в том числе с применением запрещенного минского договоренностями вооружения. Об этом сообщает Главное управление разведки минобороны.

"С 28 марта в отдельных подразделениях российских оккупационных войск организовано досрочное возвращение военнослужащих из отпусков и командировок, личный состав переведен на казарменное положение", - отмечается в сообщении.

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29 марта сообщалось, что боевики отменили во временно оккупированном Луганске ранее запланированный митинг на 31 марта 2019 года.

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