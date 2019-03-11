В Донбассе управляемыми ракетами уничтожили укрепления боевиков

Скриншот с видео

В Донбассе украинские военные управляемыми ракетами уничтожили два укрепления боевиков. Соответствующее видео опубликовало издание Цензор.нет.

Согласно сообщению, случилось это на ясиноватской развязке.

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По информации издания, один из главарей террористов ДНР Александр Ходаковский описал событие так: "Если так дело и дальше пойдет - то нас потихоньку перебьют".

Цензор разместил скриншот записи с неизвестного сайта пользователя по имени Александр Ходаковский.

7 марта сообщалось, что в районе Ясиноватской автомобильной развязки военнослужащие Вооруженных Сил Украины уничтожили пулеметное гнездо российской гибридной армии в Донбассе.