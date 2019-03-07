Ракета уничтожила позицию боевиков под мостом у Ясиноватой: видео

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В результате попадания противотанковой ракеты уничтожена позиция и боевик на службе у страны-оккупанта России. Еще один из "гибридов" получил ранения.

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В районе Ясиноватской автомобильной развязки военнослужащие Вооруженных Сил Украины уничтожили пулеметное гнездо российской гибридной армии в Донбассе. Об этом пишет, выложив в YouTube соответствующее видео, офицер ВСУ Анатолий Штефан с позывным "Штирлиц".

"Бетонные укрепления не спасут оккупантов или очередной "страйк" от воинов ООС", - подписано видео.

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Когда точно произошел боевой эпизод в районе треугольника Донецк-Авдеевка-Ясиновая, не сообщается.

Вчера, 6 марта, впервые в 2019 году российская оккупационная армия в Донбассе применила артиллерию калибра 152 мм

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Теги: война в донбассе, видео, мост, уничтожение, птрк, позиция, птур, анатолий штефан
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