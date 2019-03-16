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16.03.2019, 19:00

В Донбассе в результате обстрела погиб украинский военный

В Донбассе в результате обстрела погиб украинский военный - Фото
Фото: iStock/Global Images Ukraine

Еще один военный получил ранения

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В течение текущих суток боевики в Донбассе дважды обстрелял позиции подразделений объединенных сил, применив при этом запрещенное минскими договоренностями вооружение. Дин украинский боец погиб, сообщает пресс-служба штаба ООС.

Боевики применили минометы калибра 82 мм, а также гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

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Обстрелы были осуществлены в полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" в районе населенного пункта Хутор Вольный.

Вследствие обстрелов один военнослужащий объединенных сил погиб, еще один получил ранения.

"Наши подразделения дали достойный ответ противнику. Его потери уточняются", - сказано в сообщении.

Ранее Главное управление разведки Минобороны сообщило, что командование российско-оккупационных войск на временно оккупированной территории Донецкой и Луганской областей завершает проведение очередной ротации личного состава ВС РФ.

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Теги: боевики, Донбасс, хутор вольный
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