В Донбассе завершается очередная ротация российских военных - ГУР

Иллюстративное фото: LIGA.net

Командование российско-оккупационных войск на временно оккупированной территории Донецкой и Луганской областей завершает проведение очередной ротации личного состава ВС РФ. Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны.

По данным ГУР, началась прием-передача командных должностей генералами и старшими офицерами в штабах армейских корпусов российской группировки оккупационных войск.

Реклама

"Представители высшего командования лично проводят проверку подчиненных соединений и частей с составлением актов о состоянии их готовности к выполнению задач по назначению", - отмечается в сообщении.

В ГУР добавили, что для обеспечения безопасности и охраны указанных лиц во время их пребывания в войсках привлечено беспрецедентное количество оперативных групп, в состав которых включены офицеры ФСБ РФ и Генштаба ВС РФ.

27 февраля 2019 года в ГУР объяснили, зачем в Донбасс перебросили российских военных.