Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Взять кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив
13.03.2019, 13:02

В Донбассе завершается очередная ротация российских военных - ГУР

В Донбассе завершается очередная ротация российских военных - ГУР - Фото
Иллюстративное фото: LIGA.net

По данным украинской разведки, в ОРДЛО "привлекли беспрецедентное количество оперативных групп"

Реклама
Реклама

Командование российско-оккупационных войск на временно оккупированной территории Донецкой и Луганской областей завершает проведение очередной ротации личного состава ВС РФ. Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны.

По данным ГУР, началась прием-передача командных должностей генералами и старшими офицерами в штабах армейских корпусов российской группировки оккупационных войск.

Реклама

"Представители высшего командования лично проводят проверку подчиненных соединений и частей с составлением актов о состоянии их готовности к выполнению задач по назначению", - отмечается в сообщении.

В ГУР добавили, что для обеспечения безопасности и охраны указанных лиц во время их пребывания в войсках привлечено беспрецедентное количество оперативных групп, в состав которых включены офицеры ФСБ РФ и Генштаба ВС РФ.

27 февраля 2019 года в ГУР объяснили, зачем в Донбасс перебросили российских военных.

Отправить:
Распечатать:
Теги: боевики, Донбасс, гур, российские военные, ротация
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама
Новости бизнеса
Все новости
Реклама
Реклама
Популярное
Реклама
Реклама
Реклама
Последние новости
Все новости
Загрузка...
Инфографика
Расстрелы на Майдане. Прошло 5 лет - кто наказан?
Расстрелы на Майдане. Прошло 5 лет - кто наказан?
 