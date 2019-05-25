В Донбассе за минувшие сутки погиб военный: подробности

Фото: пресс-служба Минобороны

За минувшие сутки, по состоянию на утро 25 мая, в зоне операции объединенных сил погиб украинский военный. Об этом сообщает штаб ООС.

В штабе ООС вечером уточнили LIGA.net, что это произошло недалеко от временно оккупированной Горловки. "Погиб военный 1986 года рождения", - сказали в штабе ООС.

По данным разведки, 24 мая один боевик был уничтожен, еще трое - ранены.

С начала текущих суток по состоянию на 18:30 потерь среди бойцов ООС нет.

16 мая 2019 года в Донбассе в результате обстрела боевиков погиб украинский военный.