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25.05.2019, 19:01

В Донбассе за минувшие сутки погиб военный: подробности

В Донбассе за минувшие сутки погиб военный: подробности - Фото
Фото: пресс-служба Минобороны

В штабе ООС уточнили, что 33-летний военный погиб на донецком направлении

За минувшие сутки, по состоянию на утро 25 мая, в зоне операции объединенных сил погиб украинский военный. Об этом сообщает штаб ООС.

В штабе ООС вечером уточнили LIGA.net, что это произошло недалеко от временно оккупированной Горловки. "Погиб военный 1986 года рождения", - сказали в штабе ООС.

По данным разведки, 24 мая один боевик был уничтожен, еще трое - ранены.

С начала текущих суток по состоянию на 18:30 потерь среди бойцов ООС нет.

16 мая 2019 года в Донбассе в результате обстрела боевиков погиб украинский военный.

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Теги: оос, война, Донбасс
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