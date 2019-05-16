В Донбассе погиб украинский военный

Фото: пресс-центр штаба АТО

дополнено

В Донбассе в результате обстрела боевиков погиб украинский военный, сообщает пресс-служба штаба ООС.

Еще один военный ранен. С начала суток террористы обстреляли позиции ВСУ шесть раз.

Реклама

Как сообщили в пресс-службе 79 отдельной десантно-штурмовой бригады, погибший – наводчик одного из подразделений бригады, прапорщик Василий Богданович, уроженец Ивано-Франковской области.

Он погиб от ранения в результате минометного обстрела боевых позиций на Приазовье, во время ведения двухстороннего боя.

Боевики вели огонь из минометов калибров 120 и 82 мм, вооружения боевых машин пехоты, гранатометов разных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Ранее сегодня первый заместитель председателя Верховной Рады Ирина Геращенко сообщила, что Украина из-за войны в Донбассе оказалась в пятерке стран мира, на территориях которых заложено больше всего мин.

Читайте также: Война России против Украины: май 2019 года