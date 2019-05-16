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16.05.2019, 18:50

В Донбассе погиб украинский военный

В Донбассе погиб украинский военный - Фото
Фото: пресс-центр штаба АТО

Еще один военнослужащий ранен

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В Донбассе в результате обстрела боевиков погиб украинский военный, сообщает пресс-служба штаба ООС.

Еще один военный ранен. С начала суток террористы обстреляли позиции ВСУ шесть раз.

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Как сообщили в пресс-службе 79 отдельной десантно-штурмовой бригады, погибший – наводчик одного из подразделений бригады, прапорщик Василий Богданович, уроженец Ивано-Франковской области.

Он погиб от ранения в результате минометного обстрела боевых позиций на Приазовье, во время ведения двухстороннего боя.

Боевики вели огонь из минометов калибров 120 и 82 мм, вооружения боевых машин пехоты, гранатометов разных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Ранее сегодня первый заместитель председателя Верховной Рады Ирина Геращенко сообщила, что Украина из-за войны в Донбассе оказалась в пятерке стран мира, на территориях которых заложено больше всего мин.

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Теги: оос, война, Донбасс, погибший
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