Геращенко: Украина - в пятерке самых заминированных стран

Ирина Геращенко (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Украина из-за войны в Донбассе оказалась в пятерке стран мира, на территориях которых заложено больше всего мин. Об этом заявила первый заместитель председателя Верховной Рады Ирина Геращенко, передает Укринформ.

"Украина сегодня находится в пятерке самых заминированных стран, а если говорить о противопехотных минах, запрещенных канадскими конвенциями, то - в тройке самых опасных стран мира ", - сказала Геращенко.

Реклама

В этом контексте она напомнила, что недавно принятые изменения в закон о противоминной деятельности разблокируют международную помощь Украине в гуманитарном разминировании.

Речь идет о 7000 кв.км заминированных территорий, на которых сегодня проживает 1,5 млн человек, уточнила Геращенко.

ранее сегодня первый вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко написала заявление об увольнении с должностей уполномоченного президента Украины по мирному урегулированию и представителя Украины в гуманитарной подгруппе в Минске.