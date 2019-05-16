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16.05.2019, 17:48

Геращенко: Украина - в пятерке самых заминированных стран

Геращенко: Украина - в пятерке самых заминированных стран - Фото
Ирина Геращенко (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Мины в Украине заложены на 7000 квадратных километрах

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Украина из-за войны в Донбассе оказалась в пятерке стран мира, на территориях которых заложено больше всего мин. Об этом заявила первый заместитель председателя Верховной Рады Ирина Геращенко, передает Укринформ.

"Украина сегодня находится в пятерке самых заминированных стран, а если говорить о противопехотных минах, запрещенных канадскими конвенциями, то - в тройке самых опасных стран мира ", - сказала Геращенко.

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В этом контексте она напомнила, что недавно принятые изменения в закон о противоминной деятельности разблокируют международную помощь Украине в гуманитарном разминировании.

Речь идет о 7000 кв.км заминированных территорий, на которых сегодня проживает 1,5 млн человек, уточнила Геращенко.

ранее сегодня первый вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко написала заявление об увольнении с должностей уполномоченного президента Украины по мирному урегулированию и представителя Украины в гуманитарной подгруппе в Минске.

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Теги: Ирина Геращенко, мины, Донбасс
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