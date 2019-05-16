Тимошенко, Смешко, Бойко. Кого украинцы хотят в премьеры - опрос

Юлия Тимошенко, Юрий Бойко, Игорь Смешко (коллаж - LIGA.net)

Украинцы хотят видеть новым премьер-министром лидера партии Батькивщина Юлию Тимошенко, экс-главу Службы безопасности Игоря Смешко или экс-главу фракции Оппозиционного блока Юрия Бойко. Об этом свидетельствуют результаты совместного соцопроса центра "Социальный мониторинг", Украинского института социальных исследований им. Яременко и социологической группы "Рейтинг".

Результаты опроса показали, что этих политиков хотят видеть на должности премьер-министра примерно по 10% украинцев: 10,2% - Тимошенко, 10% - Смешко, 9,7% - Бойко.

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8,8% украинцев ответили, что хотят снова видеть действующего премьера Владимира Гройсмана на этой должности, а 7,1% - лидера Гражданской позиции Анатолия Гриценко. Действующего президента Петра Порошенко главой Кабмина видят только 3,9% проголосовавших в опросе.

Исследование проводилось с 30 апреля по 10 мая в 24 областях Украины и Киеве. Всего было опрошено 3 тыс. респондентов. Стандартная погрешность выборки не более 1,83%.

Ранее сообщалось, что за партию Слуга народа проголосовали бы почти 40% украинцев из тех, кто собирается голосовать на парламентских выборах осенью.

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