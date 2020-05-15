В Донецкой области на российской мине подорвалась мирная жительница — штаб ООС

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Недалеко от временно оккупированного Докучаевска Донецкой области украинские военнослужащие эвакуировали 35-летнюю гражданку Украины с минно-взрывным ранением ноги. Об этом сообщает пресс-служба штаба операции объединенных сил.

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Военные заметили женщину во время наблюдения за позициями боевиков. Она ползла в сторону украинского опорного пункта. Бойцы эвакуировали женщину в безопасное место, где предоставили первую помощь. После этого ее доставили в больницу города Волноваха. Сейчас, по информации штаба, состояние пострадавшей стабильно, ее жизни ничего не угрожает.

В штабе ООС считают, что характер ранения - минно-взрывная травма ноги, травматическая ампутация стопы - указывает на подрыв на противопехотной мине ПМН-2, использование которых запрещено Оттавской конвенцией. Украина, присоединившись к ней, уничтожила все противопехотные мины ПМН-2 и ПОМ-2. Россия, по информации штаба, отказалась подписать этот документ "и продолжает обеспечивать свои вооруженные формирования такими минами для использования в боевых действиях на востоке Украины".

Сегодня глава миссии США при ОБСЕ Джеймс Гилмор во время онлайн-заседания Постоянного совета ОБСЕ заявил, что ни пандемия коронавируа, ни призыв генсека ООН о глобальном прекращении огня не повлияли на Россию, которая продолжает разжигать вооруженный конфликт на востоке Украины.





