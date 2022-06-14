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В Донецкой области оккупанты пытались сдать свою ПВО на металлолом — разведка

Цей матеріал також доступний українською
14.06.2022, 13:04
В Донецкой области оккупанты пытались сдать свою ПВО на металлолом — разведка - Фото
Иллюстративное изображение (Фото - gur.gov.ua)

В Донецкой области командиры одной из батарей российского 933 зенитно-ракетного полка пытались сдать комплектующие к комплексу противовоздушной обороны (ПВО), чтобы не попасть на передовые позиции. Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны.

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Оккупанты сняли со своих боевых машин Тор-М2У блоки управления и решили продать их в пункте приема драгоценных металлов.

Однако, как сообщает разведка, там они захотели слишком высокую цену и поругались с приемщиком, который заявил на россиян оккупационным властям.

Теперь командование полка объясняет потерю электронных блоков якобы боевыми действиями, а оккупантов–"бизнесменов" сослали воевать в пехоту на передовой, сообщает украинская разведка.

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Мария Макуха
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война пво металлолом Донецк
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