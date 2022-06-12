Стиралка, унитаз, санкции. Украинская разведка поздравила РФ с "Днем позора и унижения"

Украинская разведка поздравила россиян с так называемым Днем России, назвав это "Днем позора и унижения". "Поздравление" опубликовала пресс-служба ГУР Минобороны.

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"Дорогие "братья"! С Днем позора и унижения", – сказано в сообщении.

Украинская разведка напомнила, что в РФ всегда уделяли большое внимание знаменательным датам, символам и словам, очень любят 9 мая и 12 июня, слова "мир", "справедливость" и "братство".

В ГУР Минобороны заявили, что с 20 февраля 2014 года для большинства стран мира россияне стали ассоциироваться "с такими приятными для российского слуха словами – "украсть" и "война".

"24 февраля 2022 года вы пошли дальше. К "славе России" и "национальная гордость" добавились "орки", "насильник", "стиралка", "унитаз", "санкции" и "изоляция". Теперь мир воспринимает вас с вашим "величием" как обычных "юродивых" и настоящих nazi – нацистов, людей второго сорта, которые своим "можем повторить" и "радиоактивный пепел" вызывают только жалостливую улыбку", – заявили в разведке.

В ГУР Минобороны считают, что россияне к очередному "величественному дню" 12 июня "подошли уже с новыми достижениями", и теперь "на долгие годы национальной идеей РФ станет "позор" и "обнищание", "смерть", "разруха" и "трупы".

С "Днем России" поздравил оккупантов и министр иностранных дел Эдгарс Ринкевич, он пожелал им проиграть войну: "Сегодня Россия отмечает День России: желаю поражения в агрессивной войне против Украины".

Оксана Житнюк

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