В Латвии оккупантов поздравили с "Днем России" пожеланием поражения в войне против Украины
Латвийский министр иностранных дел Эдгарс Ринкевичс поздравил граждан страны-оккупанта с так называемым Днем России, пожелав РФ поражения в захватнической полномасштабной войне против Украины. Об этом он написал в Twitter.
Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное
"Сегодня Россия отмечает День России: желаю поражения в агрессивной войне против Украины", – говорится в поздравлении.
Помимо этого, глава МИД Латвии пожелал россиянам отказаться от имперских амбиций и построить в будущем "современное, демократическое и правовое государство".
12 июня 1990 года в Москве приняли "декларацию о государственном суверенитете" России. С 1992 года в эту дату там празднуют как "День России".
- Утром 24 февраля 2022 года Россия развязала против Украины полномасштабную войну с использованием всего спектра вооружений, кроме оружия массового поражения. Она продолжается до сих пор.
- В конце мая 2022 года Ринкевичс потроллил лидеров Запада, названивающих Путину.
- 11 июня американский президент Байден внезапно заявил, что Зеленский якобы игнорировал предупреждения США о готовящемся вторжении. У Зеленского ответили один раз, а затем и второй.
Читайте также: Компенсация за разрушенное и поврежденное жилье из-за войны
Комментарии