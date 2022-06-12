В Латвии оккупантов поздравили с "Днем России" пожеланием поражения в войне против Украины

Латвийский министр иностранных дел Эдгарс Ринкевичс поздравил граждан страны-оккупанта с так называемым Днем России, пожелав РФ поражения в захватнической полномасштабной войне против Украины. Об этом он написал в Twitter.

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"Сегодня Россия отмечает День России: желаю поражения в агрессивной войне против Украины", – говорится в поздравлении.

Помимо этого, глава МИД Латвии пожелал россиянам отказаться от имперских амбиций и построить в будущем "современное, демократическое и правовое государство".

12 июня 1990 года в Москве приняли "декларацию о государственном суверенитете" России. С 1992 года в эту дату там празднуют как "День России".

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Евгений Пилипенко

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