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"Позвони мне, позвони". Глава МИД Латвии троллит лидеров Запада, названивающих Путину

Цей матеріал також доступний українською
30.05.2022, 06:56
Эдгарс Ринкевичс (фото - ЕРА)

Латвийский министр иностранных дел Эдгарс Ринкевичс выложил в Twitter текст советской песни "Позвони мне, позвони", дав понять, что это отсылка к попыткам некоторых западных лидеров звонить российскому диктатору Владимиру Путину и о чем-то договариваться даже после того, как Кремль развязал крупнейшую за почти 80 лет войну в Европе.

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С комментарием "на злобу дня" глава МИД Латвии опубликовал следующие слова Роберта Рождественского из кинофильма "Карнавал":

"Позвони мне, позвони,
Позвони мне, ради Бога.
Через время протяни
Голос тихий и глубокий.
Звезды тают над Москвой.
Может, я забыла гордость.
Как хочу я слышать голос,
Как хочу я слышать голос,
Долгожданный голос твой".

Среди лидеров западного мира чаще всего в Москву звонят с 24 февраля президент Франции Эмманюэль Макрон, канцлеры ФРГ и Австрии Олаф Шольц и Карл Нехаммер соответственно, и некоторые другие руководители стран.

  • 13 мая советник главы ОП Арестович заявил, что российский диктатор якобы направил своих представителей в ряд западных стран, чтобы обсудить прекращение войны против Украины и возможность договориться по уже захваченным территориям.
  • В середине мая 2022 года эстонский премьер Каллас более жестко призвала лидеров Запада не звонить Путину, потому что в этом нет никакого, по ее мнению, смысла; наоборот, это дает российскому президенту повод чувствовать себя "значимым".

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Евгений Пилипенко
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