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Премьер Эстонии о санкциях против РФ: Газ может быть дорогим, но свобода бесценна

Цей матеріал також доступний українською
16.05.2022, 13:30
Премьер Эстонии о санкциях против РФ: Газ может быть дорогим, но свобода бесценна - Фото
Кая Каллас (фото — EPA)

Усилия остановить военную машину Путина в Украине и изолировать РФ как политически, так и военно должны продолжаться, заявила премьер-министр Эстонии Кая Каллас в интервью изданию Euractiv.

"То, что на самом деле наносит ущерб военной машине и финансированию военной машины – это поступления от нефти и газа, которые составляют до 40% российского бюджета", – сказала она.

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Каллас также отметила, что сейчас фаза, когда "санкции причиняют вред" и тем, кто их ввел.

"Газ может стоить дорого, но свобода бесценна. Это очень трудно объяснить тем странам и людям, которые не испытали потери свободы", – подчеркнула она.

Также Каллас считает, что нет никакого смысла разговаривать с лидером российских оккупантов Владимиром Путиным, если Запад действительно хочет изолировать его режим. 

Катерина Амеліна
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антироссийские санкции єстония Кая Каллас мировые цены на нефть
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