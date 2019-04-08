В ДТП погиб известный украинский бизнесмен и волонтер: фото

Фото: pixabay.com

Генеральный директор одной из крупнейших украинских агропромышленных компаний Allseeds, патриот, волонтер Владимир Слабовский погиб в аварии под Киевом. Об этом сообщил его друг, журналист Юрий Бутусов в Facebook.

"Это был бизнесмен очень высокого класса, и его компания демонстрирует впечатляющие темпы роста, это один из лидеров по инвестициям в производство в Украине, топ-менеджеры такого класса - это уникальные и незаменимые люди", - отметил Бутусов.

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Владимир Слабовский (фото - facebook/Слабовский)



По словам Бутусова, с самого начала войны Слабовский направлял большие ресурсы на помощь украинским военным.

"Трудно подсчитать число благодарностей за волонтерскую помощь, которые передали Владимиру Слабовскому. Он сам многократно на машине развозил волонтерскую помощь на фронт, отвлекаясь от управления огромным бизнесом. Тогда, когда это было важней и нужней всего - в 2014-2015-х годах", - уточнил Бутусов.

Он добавил, что компания купила и оборудовала тяжелый грузовик МАН большой душевой и стиральными машинами.

На фото слева направо: Владимир Слабовский, Марк Гордиенко, Дмитрий Ярош, Андрей Гергерт

"Десятки раз эта машина выезжала на фронт, тысячи наших бойцов приводили себя в порядок. МАН работает до сих пор, Слабовский передал его на фронт. Огромную помощь Слабовский оказывал тем, кто воюет с поддержкой исключительно от волонтеров - добровольческим отрядам Правого сектора и Украинской добровольческой армии, батальону "Донбасс", - добавил Бутусов.

Он уточнил, что Слабовский отказывался от всякого пиара и известности, считал самыми важными людьми тех, кто сражается, а помощь для них - своим долгом.



"Он был патриотом Украины из Донецка. У него была собственность и бизнес на Донбассе. Но он все оставил в 2014 году, не колеблясь ни минуты. И даже прах своих родителей он вывез с оккупированной территории, и перезахоронил под Киевом, чтобы его ничего не связывало с российскими агрессорами. Бойцам он всегда говорил: "Я не вернусь на родной Донбасс, пока оккупантов не изгонят, и я буду помогать нашей армии, пока Донбасс снова не станет украинским", - написал Бутусов.



30 марта в результате аварии в Одессе погиб военнослужащий Национальной гвардии Виталий Флоря 1996 года рождения.