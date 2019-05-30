В Дубно на месте старой тюрьмы нашли массовое захоронение

Фото: facebook.com/typovedubno

В Дубно на территории бывшей тюрьмы обнаружено массовое захоронение людей. Об этом сообщает в Facebook группа Типове Дубно.

Предположительно, обнаружены останки жертв репрессий, пока не установлено - фашистских или советских.

Сначала говорится, что останки были найдены во время строительных работ, а в комментариях к публикации уточняется, что находка - результат работы экспедиции, действующей по просьбе городского совета в рамках программы "Память", по увековечению жертв политических репрессий на территории бывшей Дубенского тюрьмы, которые были убиты 23-25 июня 1941 года.

В начале марта сообщалось, что Папа римский Франциск намерен открыть секретные архивы Ватикана периода понтифика Пия XII, который возглавлял римо-католическую церковь во времена Второй мировой войны. По мнению некоторых представителей еврейской диаспоры, Пий, который правил с 1939 по 1958 год, якобы закрывал глаза на Холокост.