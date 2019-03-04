Ватикан откроет свои архивы времен Второй мировой войны

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Папа римский Франциск намерен открыть секретные архивы Ватикана периода понтифика Пия XII, который возглавлял римо-католическую церковь во времена Второй мировой войны. Об этом пишет Reuters.

По мнению некоторых представителей еврейской диаспоры, Пий, который правил с 1939 по 1958 год, якобы закрывал глаза на Холокост.

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Ватикан же указывает, что Пий пытался спасти евреев, но был вынужден действовать тайно, чтобы не ухудшить ситуацию.

Архив откроется 2 марта 2020 года.

Ранее сообщалось, что в Бельгии 27 человек до сих пор получают пенсию от Германии, которую назначил Адольф Гитлер в 1941 году. Пенсии якобы назначались "за лояльность, верность и послушание" людям, которые воевали за Германию во время Второй мировой войны или их наследникам.

Напомним, ни одна из пяти акварелей, возможно, принадлежавших кисти Адольфа Гитлера, так и не были проданы во время торгов в аукционном доме Weidler в Нюрнберге 10 февраля.

24 января сообщалось, что на аукционе в Берлине выставили три акварельные картины, автором которых назвали Адольфа Гитлера. Выяснилось, что акварели поддельные.