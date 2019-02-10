Картины Гитлера не нашли покупателя на аукционе в Нюрнберге

Иллюстрационное фото: EPA

Ни одна из пяти акварелей, возможно, принадлежавших кисти Адольфа Гитлера, так и не были проданы во время торгов в аукционном доме Weidler в Нюрнберге. Об этом в воскресенье, 10 февраля. Об этом сообщает Deutsche Welle.

По данным журнала Der Spiegel, незадолго до открытия торгов, на которых должны были быть проданы картины и предметы интерьера, принадлежавшие Адольфу Гитлеру, прокуратура ФРГ конфисковала 63 картины, авторство которых приписывается лидеру германских нацистов.

Реклама

Позднее пять акварелей были все-таки выставлены на аукцион, однако ни одна из этих картин так и не нашла своего покупателя. Стартовые цены составляли от 19 до 45 тысяч евро.

По словам пресс-секретаря аукционного дома, опасений, что особая тема привлечет сторонников идеологии неонацизма, у них не возникало. "Наши клиенты - это коллекционеры объектов искусства без злого умысла", - подчеркнул он.

24 января 2019 года сообщалось, что на аукционе в Берлине выставили три акварельные картины, автором которых назвали Адольфа Гитлера. Выяснилось, что акварели поддельные.