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20.02.2019, 13:25

В Бельгии 27 человек получают пенсии, назначенные Гитлером

В Бельгии 27 человек получают пенсии, назначенные Гитлером - Фото
Адольф Гитлер (фото - EPA)

27 человек получают пенсии "за лояльность, верность и послушание" нацистской Германии во время Второй мировой войны

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В Бельгии 27 человек до сих пор получают пенсию от Германии, которую назначил Адольф Гитлер в 1941 году. Об этом сообщает HLN.

Размер такой пенсии составляет от 425 до 1 275 евро. Их назначили "за лояльность, верность и послушание" людям, которые воевали за Германию во время Второй мировой войны или их наследникам.

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Местные власти узнали об этом факте недавно. Они возмущены и считают, что выплаты нужно немедленно прекратить дипломатическим путем.

Напомним, ни одна из пяти акварелей, возможно, принадлежавших кисти Адольфа Гитлера, так и не были проданы во время торгов в аукционном доме Weidler в Нюрнберге 10 февраля.

24 января сообщалось, что на аукционе в Берлине выставили три акварельные картины, автором которых назвали Адольфа Гитлера. Выяснилось, что акварели поддельные.

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Теги: Вторая мировая война, пенсия, адольф гитлер
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