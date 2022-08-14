В Ереване произошел взрыв в торговом центре – фото, видео

В центральной части армянской столицы Ереване произошел взрыв в торговом центре "Сурмалу". Об этом сообщает МЧС Армении.

В результате взрыва начался пожар. По предварительным данным есть пострадавшие, говорится в сообщении.

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На помощь к месту происшествия выехали более десяти боевых единиц пожарно-спасательных отрядов Еревана и районных спасательных управлений МВД и связи.

Дым от пожара виден за несколько километров. Жителей призывают оставаться дома по причине угрозы второго взрыва.

Семь человек, пострадавших при взрыве в Ереване, доставлены в больницы. Под завалами еще могут находиться люди.

На опубликованных в соцсетях видео слышны звуки разрывающейся пиротехники.

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Роман Брыль

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