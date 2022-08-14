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В Ереване произошел взрыв в торговом центре – фото, видео

Цей матеріал також доступний українською
14.08.2022, 13:58
В Ереване произошел взрыв в торговом центре – фото, видео - Фото
Фото: МЧС Армении

В центральной части армянской столицы Ереване произошел взрыв в торговом центре "Сурмалу". Об этом сообщает МЧС Армении.  

В результате взрыва начался пожар. По предварительным данным есть пострадавшие, говорится в сообщении. 

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На помощь к месту происшествия выехали более десяти боевых единиц пожарно-спасательных отрядов Еревана и районных спасательных управлений МВД и связи. 

В Ереване произошел взрыв в торговом центре – фото, видео

Дым от пожара виден за несколько километров. Жителей призывают оставаться дома по причине угрозы второго взрыва. 

В Ереване произошел взрыв в торговом центре – фото, видео

Семь человек, пострадавших при взрыве в Ереване, доставлены в больницы. Под завалами еще могут находиться люди.  

В Ереване произошел взрыв в торговом центре – фото, видео

На опубликованных в соцсетях видео слышны звуки разрывающейся пиротехники. 

  

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Роман Брыль
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армения взрыв ереван пожар сурмалу
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