Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Взять кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив
28.02.2019, 14:20

В ГУР сообщили, какое оружие РФ испытывают на полигонах боевики

В ГУР сообщили, какое оружие РФ испытывают на полигонах боевики - Фото
Донецк (фото - LIGA.net)

По данным украинской разведки, боевиков инструктировали российские офицеры в ОРДЛО

Реклама
Реклама

Боевики во временно оккупированном Донбассе 26-27 февраля проводили учебные стрельбы артиллерийских расчетов 122-мм САУ 2С1 Гвоздика. Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны.

По данным украинской разведки, особое внимание уделялось наработке навыков личного состава в применении завезенных с территории России автоматизированных звукометрических комплексов пассивной действия АЗК-7 Мезотрон.

Реклама

"Российскими офицерами проводились занятия с командирами артиллерийских батарей по использованию специализированных комплексов разведки для нанесения максимальных потерь подразделениям объединенных сил, в ходе ведения российскими оккупационными войсками боевых действий", - отмечается в сообщении.

27 февраля 2019 года в ГУР объяснили, зачем в Донбасс перебросили российских военных.

Отправить:
Распечатать:
Теги: Россия, боевики, оружие, учения, гур, Донецк
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама
Новости бизнеса
Все новости
Реклама
Реклама
Популярное
Реклама
Реклама
Реклама
Последние новости
Все новости
Загрузка...
Инфографика
Расстрелы на Майдане. Прошло 5 лет - кто наказан?
Расстрелы на Майдане. Прошло 5 лет - кто наказан?
 