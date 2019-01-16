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16.01.2019, 14:14

В Харькове открыли дело за вооруженное нападение на полицейского

В Харькове открыли дело за вооруженное нападение на полицейского - Фото
Фото: hk.npu.gov.ua

Полиция принимает меры по установлению и задержанию злоумышленников

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По факту сегодняшнего нападения двух неизвестных в масках с оружием на офицера департамента уголовного розыска Нацполиции в Харькове открыто уголовное производство. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

"Факт события внесен в Единый реестр досудебных расследований по ст. 348 (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа, члена общественного формирования по охране общественного порядка и государственной границы или военнослужащего) Уголовного кодекса Украины", - отметили в пресс-службе.

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Полиция принимает все меры по установлению личностей злоумышленников и их задержанию, введен план "Сирена".

16 января в Харькове с использованием оружия двое неизвестных в масках совершили нападение на офицера департамента уголовного розыска.

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Теги: стрельба, Харьков, полицейский, покушение
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