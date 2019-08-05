В Харькове с моста упал грузовик: фото

Фото: пресс-центр НПУ

В Харькове с моста упал "КАМАЗ", который, как заявляют в полиции, перевозил песок. Об этом сообщает пресс-центр Нацполиции в Харьковской области.

"Сообщение о ДТП поступило в полицию 5 августа около 10:00. На место события выехала следственно-оперативная группа полиции", - сообщает пресс-центр.

По словам полицейских, во время движения по окружной грузовик упал с моста. Водителя доставили в больницу. Медики констатировали у него тяжелые травмы и готовят его к операции.

Сейчас полиция устанавливает причины и обстоятельства дорожно-транспортного происшествия.

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