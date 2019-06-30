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30.06.2019, 12:48

В Харькове снова напали на приемную Бойко

В Харькове снова напали на приемную Бойко - Фото
Фото: соцсети

По данным полиции, инцидент произошел сегодня утром

Полиция Харькова проводит проверку информации о повреждении приемной одного из депутатов Верховной Рады. Об этом сообщила пресс-служба областной Нацполиции.

"Согласно заявлению руководителя приемной, неизвестные лица облили красной краской фасад, двери и окна помещения", - отметили в пресс-службе.

Сообщение о данном факте поступило 30 июня в 09:30. Информация внесена в журнал единого учета заявлений и сообщений граждан. Проверка продолжается.

Экс-депутат Харьковского горсовета Андрей Лесик подтвердил в Facebook, что неизвестные снова напали на офис Оппозиционной платформы - за життя, где располагается общественная приемная нардепа, главы партии Юрия Бойко.

27 июня сообщалось, что в Харькове разбили фасад общественной приемной Оппозиционной платформы/За життя.

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Теги: За життя, нападение, Харьков, юрий бойко
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