В Харькове повредили общественную приемную Бойко: фото

Фото: hk.npu.gov.ua

В Харькове разбили фасад общественной приемной Оппозиционной платформы/За життя. Об этом сообщает пресс-служба областной полиции.

Инцидент произошел сегодня в 03:40 на улице Харьковская набережная.

"Охранник сообщил, что услышал звук. На улице никого не увидел", - уточнили в полиции.

Фото: hk.npu.gov.ua

С места происшествия сотрудники полиции изъяли вещественные доказательства. Данный факт внесен в журнал единого учета заявлений и сообщений. Решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований

Кандидат в депутаты от Оппозиционной платформы – За життя Андрей Лазуренко в эфире 112 Украина отметил, что в первую ночь после открытия, неизвестные избили и разрисовали зеленкой фасад с двумя окнами и входную рамку общественной приемной За життя и главы партии Юрия Бойко.

27 июня 2019 года в Сумской области по факту нападения на экс-мэра Конотопа Артема Семенихина полиция начала уголовное производство по ч. 2 ст. 15 ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса.