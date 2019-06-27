Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив
27.06.2019, 10:14

В Сумской области жестоко избили кандидата в нардепы: фото 18+

В Сумской области жестоко избили кандидата в нардепы: фото 18+ - Фото
Фото: pixabay.com

Артем Семенихин находится в реанимации в тяжелом состоянии

В Сумской области по факту нападения на экс-мэра Конотопа Артема Семенихина полиция начала уголовное производство по ч. 2 ст. 15 ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса. Об этом сообщает пресс-служба областной полиции.

Семенихин – кандидат в народные депутаты Украины по 160 одномандатному избирательному округу, самовыдвиженец.

Индидент произошел около 01:00, когда мужчина возвращался домой. "Неизвестные напали на него и нанесли тяжкие телесные повреждения. Пострадавшего доставили в больницу", - отметили в пресс-службе.

Артем Семенихин (фото - facebook.com/Сердюк)

Он находится в реанимационном отделении.

Полицейские квалифицировали произошедшее как "покушение на убийство".

23 июня умер член партии Гражданская позиция Александр Комарницкий, которого в Виннице избили полицейские.

Отправить:
Распечатать:
Теги: избили, конотоп, Артем Семенихин
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Новости бизнеса
Все новости


Последние новости
Популярное
Загрузка...
Инфографика
Расстрелы на Майдане. Прошло 5 лет - кто наказан?
Расстрелы на Майдане. Прошло 5 лет - кто наказан?
 