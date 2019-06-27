В Сумской области жестоко избили кандидата в нардепы: фото 18+

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В Сумской области по факту нападения на экс-мэра Конотопа Артема Семенихина полиция начала уголовное производство по ч. 2 ст. 15 ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса. Об этом сообщает пресс-служба областной полиции.

Семенихин – кандидат в народные депутаты Украины по 160 одномандатному избирательному округу, самовыдвиженец.

Индидент произошел около 01:00, когда мужчина возвращался домой. "Неизвестные напали на него и нанесли тяжкие телесные повреждения. Пострадавшего доставили в больницу", - отметили в пресс-службе.

Артем Семенихин (фото - facebook.com/Сердюк)

Он находится в реанимационном отделении.

Полицейские квалифицировали произошедшее как "покушение на убийство".

23 июня умер член партии Гражданская позиция Александр Комарницкий, которого в Виннице избили полицейские.