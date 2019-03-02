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02.03.2019, 16:51

В Харькове умер 14-летний подросток: возможно, из-за наркотиков

В Харькове умер 14-летний подросток: возможно, из-за наркотиков - Фото
Фото: iStock/Global Images Ukraine

Двое парней и девушка после празднования дня рождения пришли в гости к своей 20-летней подруге

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В Харькове скончался 14-летний подросток, его 15-летний товарищ госпитализирован в тяжелом состоянии. По предварительной информации, они отравились неизвестным наркотическим веществом. Об этом сообщает пресс-служба полиции Харьковской области.

Там рассказали, что сегодня двое парней и девушка после празднования дня рождения пришли в гости к своей 20-летней подруге.

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Через некоторое время хозяйка обнаружила, что молодым людям стало плохо и вызвала скорую помощь. 

Прибыв по адресу, врачи констатировали смерть 14-летнего парня, а его 15-летнего друга в тяжелом состоянии доставили в больницу с предварительным диагнозом отравление неизвестными наркотическими веществами.

Информация внесена в журнал единого учета Немышлянская отдела полиции. Все обстоятельства устанавливаются.

7 февраля в центре Одессы, в съемной квартире обнаружены тела трех молодых людей в возрасте 18-29 лет. По предварительным выводам судебно-медицинских экспертов, смерть наступила в результате отравления неизвестным веществом.

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Теги: вещество, подросток, наркотик, передозировка
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