В квартире в центре Одессы нашли тела трех молодых людей

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В центре Одессы, в съемной квартире обнаружены тела трех молодых людей в возрасте 18-29 лет. Об этом сообщает пресс-служба полиции Одесской области.

Умершие - жители Одесской области и других регионов Украины, 1989, 1994 и 2000 годов рождения.

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По предварительным выводам судебно-медицинских экспертов, смерть наступила в результате отравления неизвестным веществом.

Сейчас по данному факту начато уголовное производство по ч.2 ст.115 (Умышленное убийство) УК (с пометкой "несчастный случай").

Тела мужчин направлены на экспертизу.

Тем временем Думской в полиции сказали, что молодые люди умерли от передозировки наркотиков.

"Судя по характерным следам на телах, погибшие были инъекционными наркоманами. Но смерть наступила как раз от нюхательных наркотиков, большое количество которых нашли рядом с телами", — сказал собеседник издания.

В Северной Ирландии растет число смертей, связанных с употреблением поддельных версий популярного препарата против тревожности Ксанакс (Xanax).