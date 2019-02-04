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04.02.2019, 20:35

В Ирландии растет число смертей от поддельного Ксанакса

В Ирландии растет число смертей от поддельного Ксанакса - Фото
Фото: iStock/Global Images Ukraine

В Ирландии все чаще люди умирают от поддельного противотревожного средства

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В Северной Ирландии растет число смертей, связанных с употреблением поддельных версий популярного препарата против тревожности Ксанакс (Xanax). Об этом сообщает ВВС.

Патологоанатом Джо МакКрикен говорит, что констатирует смерть, связанную с алпразоламом (препарат, который выходит под торговой маркой Ксанакс), почти каждую неделю.

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Он говорит, что большинство смертей вызвано поддельными версиями Ксанакса, которые распространяются на черном рынке.

По словам МакКрикена, число смертей, связанных с алпразоламом в Северной Ирландии, возросло с одной в 2015 году до 26-ти в 2017 году.

"Похоже, что в 2018 году, по предварительным данным, это число может возрасти примерно до 50", - сказал врач.

В декабре 2018 года Министерство здравоохранения Англии опубликовало данные, показывающие количество молодых людей, которых лечат от зависимости от бензодиазепиновых препаратов, таких как алпразолам.

Согласно отчету, у алпразолама самый большой прирост среди молодых людей, которые обращаются за помощью при наркозависимости.

Как сообщалось ранее, и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун выступила за легализацию применения каннабиса в медицинских и научных целях. 

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Теги: наркотик, препарат, Xanax, ксанакс, антидепрессант
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