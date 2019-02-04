В Ирландии растет число смертей от поддельного Ксанакса

Фото: iStock/Global Images Ukraine

В Северной Ирландии растет число смертей, связанных с употреблением поддельных версий популярного препарата против тревожности Ксанакс (Xanax). Об этом сообщает ВВС.

Патологоанатом Джо МакКрикен говорит, что констатирует смерть, связанную с алпразоламом (препарат, который выходит под торговой маркой Ксанакс), почти каждую неделю.

Реклама

Он говорит, что большинство смертей вызвано поддельными версиями Ксанакса, которые распространяются на черном рынке.

По словам МакКрикена, число смертей, связанных с алпразоламом в Северной Ирландии, возросло с одной в 2015 году до 26-ти в 2017 году.

"Похоже, что в 2018 году, по предварительным данным, это число может возрасти примерно до 50", - сказал врач.

В декабре 2018 года Министерство здравоохранения Англии опубликовало данные, показывающие количество молодых людей, которых лечат от зависимости от бензодиазепиновых препаратов, таких как алпразолам.

Согласно отчету, у алпразолама самый большой прирост среди молодых людей, которые обращаются за помощью при наркозависимости.

Как сообщалось ранее, и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун выступила за легализацию применения каннабиса в медицинских и научных целях.