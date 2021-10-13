В Харькове водитель маршрутки "выкрал" полицейского во время проверки карантина: видео

В Харькове против водителя маршрутки открыли уголовное дело — он отказался выпустить из салона полицейского, который остановил транспортное средство для проверки соблюдения требований карантина. Об этом сообщает пресс-служба полиции Харьковской области.

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Там рассказали, что 13 октября во время патрулирования в составе экипажа полиции правоохранитель остановил маршрутку для проверки соблюдения карантина.

Когда полицейский зашел в салон транспортного средства, водитель закрыл двери и поехал, отказываясь остановить автобус.

Полицейские составили в отношении водителя протокол по статье о нарушении правил карантина людей Кодекса об административных правонарушениях.

Также сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по статье о сопротивлении представителю власти. Санкция статьи предусматривает до трех лет ограничения свободы.

В интернете появилось видео инцидента. Судя по записи, пассажиры маршрутки поддержали в конфликте водителя, а не полицейского.

С 10 октября в Харькове начали действовать карантинные ограничения, установленные для оранжевого уровня эпидемической опасности распространения COVID-19. В общественном транспорте количество пассажиров ограничено количеством мест для сидения, ношение масок обязательно.

Вадим Ребрина

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