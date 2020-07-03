В Харьковской области делали фейковые дипломы для боевиков: фото

Фото: пресс-служба СБУ

Служба безопасности Украины в Харьковской области раскрыла и прекратила деятельность группы, участники которой изготавливали для боевиков поддельные дипломы о высшем образовании. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

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В СБУ заявляют, что подделкой дипломов занималась группа жителей Харьковской и Киевской областей. Боевики использовали поддельные дипломы для "продвижения по службе" и получению фейковых офицерских званий, говорят в СБУ. Оформление заказа происходило через специальные сайты, а оплата - через электронные переводы.

Затем поддельные документы почтой отправляли на временно оккупированные территории Донбасса. Группа, заявляют в СБУ, ежемесячно изготавливала и сбывала почти сотню поддельных документов. Стоимость одного документа составляла в среднем $500. Для изготовления использовались номера настоящих дипломов, выданных ранее.

Оперативники СБУ задержали одного из участников группы в почтовом отделении во время отправки поддельного диплома.

23 июня жителю Николаевской области дали девять лет за работу на боевиков Донбасса.