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В Харьковской области делали фейковые дипломы для боевиков: фото

В Харьковской области делали фейковые дипломы для боевиков: фото - Фото
Фото: пресс-служба СБУ
03.07.2020, 14:20

В Харьковской области боевикам изготавливали поддельные дипломы о высшем образовании. Они использовали их для "продвижения по службе"

Служба безопасности Украины в Харьковской области раскрыла и прекратила деятельность группы, участники которой изготавливали для боевиков поддельные дипломы о высшем образовании. Об этом сообщает пресс-служба СБУ. 

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В СБУ заявляют, что подделкой дипломов занималась группа жителей Харьковской и Киевской областей. Боевики использовали поддельные дипломы для "продвижения по службе" и получению фейковых офицерских званий, говорят в СБУ. Оформление заказа происходило через специальные сайты, а оплата - через электронные переводы.

Затем поддельные документы почтой отправляли на временно оккупированные территории Донбасса. Группа, заявляют в СБУ, ежемесячно изготавливала и сбывала почти сотню поддельных документов. Стоимость одного документа составляла в среднем $500. Для изготовления использовались номера настоящих дипломов, выданных ранее. 

Оперативники СБУ задержали одного из участников группы в почтовом отделении во время отправки поддельного диплома. 

  • 23 июня жителю Николаевской области дали девять лет за работу на боевиков Донбасса.
Владислав Сердюк
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