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Жителю Николаевской области дали девять лет за работу на боевиков Донбасса

Жителю Николаевской области дали девять лет за работу на боевиков Донбасса - Фото
Суд (фото - pixabay.com)
23.06.2020, 10:09

Мужчина два года принимал активное участие в деятельности террористической организации ДНР, заявили в прокуратуре - это подтвердил и суд

40-летнего жителя Николаевской области осудили к девяти годам тюрьмы (заочно) за сотрудничество с террористической организацией ДНР. Приговор 16 июня вынес суд в Константиновке Донецкой области, сообщает пресс-служба прокуратуры Николаевской области.

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Его признали виновным по ч. 1 ст. 258-3 (участие в террористической организации) УК.

По данным следствия, с апреля 2014 по октябрь 2016 года он, находясь на оккупированных территориях Донецкой области, "принимал активное участие в деятельности террористической организации ДНР": запугивал местных жителей, совершал провокации военного конфликта, участвовал в боевых действиях против Украины, применял оружие и совершал другие действия.

  • 27 сентября 2019 года "судье" из Донецка дали 10 лет за антиукраинскую деятельность.
  • Мужчину из Сум, который длительное время скрывается в России, будут судить заочно - за попытку создать террористическую группу.

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Наталия Софиенко
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