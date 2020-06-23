Жителю Николаевской области дали девять лет за работу на боевиков Донбасса

40-летнего жителя Николаевской области осудили к девяти годам тюрьмы (заочно) за сотрудничество с террористической организацией ДНР. Приговор 16 июня вынес суд в Константиновке Донецкой области, сообщает пресс-служба прокуратуры Николаевской области.
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Его признали виновным по ч. 1 ст. 258-3 (участие в террористической организации) УК.
По данным следствия, с апреля 2014 по октябрь 2016 года он, находясь на оккупированных территориях Донецкой области, "принимал активное участие в деятельности террористической организации ДНР": запугивал местных жителей, совершал провокации военного конфликта, участвовал в боевых действиях против Украины, применял оружие и совершал другие действия.
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