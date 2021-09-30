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В Харьковской области полицейские пытками заставили мужчину взять на себя убийство – ГБР

Цей матеріал також доступний українською
30.09.2021, 20:03
В Харьковской области полицейские пытками заставили мужчину взять на себя убийство – ГБР - Фото
Фото: dbr.gov.ua

В полиции Харьковской области сотрудники пытали мужчину, чтобы тот взял на себя убийство своего товарища. Госбюро расследований сообщило о подозрении врио начальника одного из отделов районного управления полиции, информирует пресс-служба ГБР.

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По данным следствия, полицейские расследовали убийство, которое произошло в одном из сел Харьковской области.

Они решили назначить виновным в убийстве 61-летнего товарища жертвы. Полицейские не имели достаточных доказательств, но хотели быстрее раскрыть преступление, говорят в ГБР.

Вечером правоохранители пришли к мужчине домой. Он уже спал. Полицейские, по данным следствия, сразу начали его бить и душить деревянной палкой. Требовали признаться в убийстве. После этого надели наручники и отвезли в участок, где продолжили пытки.

Следствие установило, что мужчину били пластиковой бутылкой с водой по голове. А руководитель отдела, которому сообщили о подозрении, надел резиновые перчатки и начал сдавливать и оттягивать гениталии пострадавшему.

Не выдержав пыток, мужчина взял на себя вину за убийство.

Суд отправил его в СИЗО, но мужчина в суде "все-таки добился, чтобы его выпустили из следственного изолятора".

Госбюро устанавливает всех сотрудников полиции, причастных к преступлению.

Санкция статьи о пытках, по которой подозревается полицейский, предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.

В феврале 2021 года двум старшим участковым офицерам Национальной полиции в Черкасской области сообщено о подозрении в применении пыток.

Вадим Ребрина
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полиция пытки
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