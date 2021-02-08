Полицейских в Черкассах подозревают в пытках – якобы "выбивали признания": фото

Двум старшим участковым офицерам Национальной полиции в Черкасской области сообщено о подозрении в причинении пыток. Об этом сообщает пресс-служба Государственного бюро расследований.

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По информации следствия, подозреваемые якобы во время проверки причастности 28-летнего гражданина к совершению краж нанесли ему телесные повреждения. Они якобы с целью получения признания в совершении преступлений начали бить гражданина сломав об него железный стул.

Помимо этого, отмечается, что для преодоления сопротивления, на потерпевшего якобы надели наручники и наносили удары руками, ногами, а также шлангом от огнетушителя, пластиковой бутылкой с водой по голове, лицу и туловищу.

Пострадавший получил телесные повреждения в виде ушиба мягких тканей лица, головы и спины, травматического удаления зубов верхней челюсти, говорят в ГБР.

Подозреваемым грозит до 10 лет лишения свободы.

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Станислав Стороженко

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