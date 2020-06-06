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В Павлограде расформирован отдел полиции: подозревают пытки и фальсификацию дел

В Павлограде расформирован отдел полиции: подозревают пытки и фальсификацию дел - Фото
Арсен Аваков (Фото: пресс-служба Кабмина)
06.06.2020, 12:16

Глава МВД Арсен Аваков заявил о тотальной проверке правоохранителей Днепропетровской области

Павлоградский отдел полиции в Днепропетровской области расформирован из-за подозрений о сотрудничестве полицейских с наркоторговцами и фальсификации уголовных дел. Об этом сообщает пресс-служба МВД.

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По словам главы МВД Арсена Авакова, проведенное департаментом внутренней безопасности Нацполиции, ГБР и СБУ следствие выявило сотрудничество правоохранителей с наркоторговцами и другими преступниками.

"С сегодняшнего дня мы начинаем тотальную отработку региона", - заявил министр.

Руководитель Нацполиции Игорь Клименко принял решение переформатировать Павлоградский отдел полиции и четыре его подразделения. Новая команда будет сформирована в течение трех недель, обязательную проверку пройдут около 500 сотрудников отдела.

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В данный момент все сотрудники отдела выведены за штат, отдельно проводится проверка фальсификации служебных материалов.

Пресс-служба МВД сообщает, что 4 июня была прекращена деятельность преступной группы, которую возглавлял начальник Павлоградского отдела полиции. По версии следствия, сотрудники отдела фальсифицировали материалы уголовных дел, чтобы повысить показатели оперативно-розыскной деятельности. Следствие утверждает, что для этого использовались в том числе пытки и запугивание подозреваемых, а также подделывались доказательства.

Семеро сотрудников отдела, включая его начальника, задержаны.

  • 25 мая задержали оперуполномоченного и начальника одного из секторов Кагарлыкского отделения полиции по подозрению в изнасиловании и избиении женщины. Позже в деле появился еще один потерпевший. В МВД рассказали хронологию "молниеносного" задержания подозреваемых полицейских: задержанным сообщили о подозрении, уволены 10 сотрудников отделения полиции в Кагарлыке.
  • Утром 29 мая 2020-го в Броварах Киевской области произошла перестрелка в жилом районе. В ней участвовали около 100 человек. Аваков возложил ответственность за ситуацию на власти и правоохранителей Киева и области. По его словам, конфликт произошел между пассажирскими перевозчиками из-за коррупционных схем на тендерах.
  • Вчера Аваков отчитывался перед Радой о своей деятельности. В это же время под зданием парламента проходила акция за его отставку.
  • Также вчера в Верховную Раду было внесено постановление об отставке Авакова с поста министра внутренних дел.

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Денис Юдин
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Игорь Клименко полиция пытки арсен аваков Павлоградский отдел
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