В Павлограде расформирован отдел полиции: подозревают пытки и фальсификацию дел

Павлоградский отдел полиции в Днепропетровской области расформирован из-за подозрений о сотрудничестве полицейских с наркоторговцами и фальсификации уголовных дел. Об этом сообщает пресс-служба МВД.
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По словам главы МВД Арсена Авакова, проведенное департаментом внутренней безопасности Нацполиции, ГБР и СБУ следствие выявило сотрудничество правоохранителей с наркоторговцами и другими преступниками.
"С сегодняшнего дня мы начинаем тотальную отработку региона", - заявил министр.
Руководитель Нацполиции Игорь Клименко принял решение переформатировать Павлоградский отдел полиции и четыре его подразделения. Новая команда будет сформирована в течение трех недель, обязательную проверку пройдут около 500 сотрудников отдела.
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В данный момент все сотрудники отдела выведены за штат, отдельно проводится проверка фальсификации служебных материалов.
Пресс-служба МВД сообщает, что 4 июня была прекращена деятельность преступной группы, которую возглавлял начальник Павлоградского отдела полиции. По версии следствия, сотрудники отдела фальсифицировали материалы уголовных дел, чтобы повысить показатели оперативно-розыскной деятельности. Следствие утверждает, что для этого использовались в том числе пытки и запугивание подозреваемых, а также подделывались доказательства.
Семеро сотрудников отдела, включая его начальника, задержаны.
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