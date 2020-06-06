В Павлограде расформирован отдел полиции: подозревают пытки и фальсификацию дел

Арсен Аваков (Фото: пресс-служба Кабмина)

Павлоградский отдел полиции в Днепропетровской области расформирован из-за подозрений о сотрудничестве полицейских с наркоторговцами и фальсификации уголовных дел. Об этом сообщает пресс-служба МВД.

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По словам главы МВД Арсена Авакова, проведенное департаментом внутренней безопасности Нацполиции, ГБР и СБУ следствие выявило сотрудничество правоохранителей с наркоторговцами и другими преступниками.

"С сегодняшнего дня мы начинаем тотальную отработку региона", - заявил министр.

Руководитель Нацполиции Игорь Клименко принял решение переформатировать Павлоградский отдел полиции и четыре его подразделения. Новая команда будет сформирована в течение трех недель, обязательную проверку пройдут около 500 сотрудников отдела.

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В данный момент все сотрудники отдела выведены за штат, отдельно проводится проверка фальсификации служебных материалов.

Пресс-служба МВД сообщает, что 4 июня была прекращена деятельность преступной группы, которую возглавлял начальник Павлоградского отдела полиции. По версии следствия, сотрудники отдела фальсифицировали материалы уголовных дел, чтобы повысить показатели оперативно-розыскной деятельности. Следствие утверждает, что для этого использовались в том числе пытки и запугивание подозреваемых, а также подделывались доказательства.

Семеро сотрудников отдела, включая его начальника, задержаны.

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Утром 29 мая 2020-го в Броварах Киевской области произошла перестрелка возложил ответственность за ситуацию на власти и правоохранителей Киева и области. По его словам, конфликт произошел между пассажирскими перевозчиками из-за коррупционных схем на тендерах. в жилом районе. В ней участвовали около 100 человек. Аваков

Вчера Аваков отчитывался перед Радой о своей деятельности. В это же время под зданием парламента проходила акция за его отставку.

Вчера Аваков отчитывался перед Радой о своей деятельности. В это же время под зданием парламента проходила акция за его отставку. Также вчера в Верховную Раду было внесено постановление об отставке Авакова с поста министра внутренних дел.

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