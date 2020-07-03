Пытки в полиции Кагарлыка. Еще двум подозреваемым избрали меру пресечения

Суд избрал меру пресечения двум полицейским из Кагарлыка, подозреваемым подозреваемым в пытках

Голосеевский районный суд Киева избрал меру пресечения двум подозреваемым в пытках работникам Кагарлицкого отделения Обуховского отдела ГУ Нацполиции в Киевской области. Об этом сообщает пресс-служба ГБР.



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По решению суда, оперуполномоченный Кагарлицкого отделения полиции, который подозревается в том, что в ночь с 23 на 24 мая держал руки потерпевшей в то время, как другой подозреваемый надел на нее противогаз и периодически зажимал дыхательную трубку, избрана мера пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста.

Втором полицейскому, подозреваемому в участии в другом эпизоде пыток, имевших место в начале января этого года, суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей без возможности внесения залога.

25 мая задержали оперуполномоченного и начальника одного из секторов Кагарлыкского отделения полиции Обуховского отдела полиции ГУНП в Киевской области по подозрению в изнасиловании и избиении женщины.

Позже в деле появился еще один потерпевший.

26 мая в МВД рассказали хронологию "молниеносного" задержания подозреваемых полицейских. Задержанным сообщили о подозрении.

22 июня адвокат потерпевшей Злата Симоненко заявила , что Погребицкой "не предоставлена физическая защита".

25 июня в МВД пообещали жертве круглосуточную охрану.

26 июня сообщалось , что жертве до сих пор не провели медосмотр, поскольку полицейский отобрал у нее паспорт.

2 июля следователи ГБР сообщили о подозрении в пытках оперуполномоченному Кагарлыцкого отделения полиции и еще одному полицейскому.

Наталия Медведева

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