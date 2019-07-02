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Сегодня, около 16:00 в Харьковской области упал самолет Л-39, на котором курсант Харьковского национального университета Воздушных Сил выполнял учебно-тренировочный полет. Об этом сообщает пресс-служба университета.

Там рассказали, что во время полета на борту возникла внештатная ситуация, пилот сообщил о ней руководству полетов, после чего было принято решение о катапультировании.

После приземления курсант самостоятельно вышел на связь и сообщил, что повреждений не получил, состояние здоровья удовлетворительное. За ним экстренно выехала группа поисковиков.

Согласно сообщению, самолет упал в поле около поселка Староверовка Купянского района. Жертв и пострадавших нет.

Назначена специальная комиссия, которая будет выяснять причины аварии.

В США 30 июня частный самолет Beechcraft BE-350 King Air при взлете врезался в ангар, в результате погибли все находившиеся на его борту десять человек.